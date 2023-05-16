В Крыму для некоторых школьников отменили последний звонок
В Крыму праздничные мероприятия по случаю последнего звонка будут устроены исключительно для выпускников 9-х и 11-х классов. Это решение было принято с учетом мер безопасности.
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Последний звонок в Крыму
"В Крыму праздничные линейки по случаю последнего звонка в школах будут организованы исключительно для учеников 9-х и 11-х классов", — сказал он.
Также губернатор уточнил, что такое решение было принято в целях безопасности. При этом, все мероприятия будут проходить в закрытых помещениях.
"Это значимое событие в школьной жизни будет доступно для посещения родителями. Все остальные школьники празднуют окончание учебного года в своих классных комнатах. В образовательных учреждениях будет обеспечена полная безопасность", — добавил Аксенов.
Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в школах Шебекино будут отменены выпускные. Власти области готовы родителям оказать в помощи, чтобы вывезти детей в безопасное место.
В связи с невозможностью проведения последних звонков и выпускных церемоний в школах Шебекино из-за текущей ситуации, вполне разумно предложить родителям альтернативное решение.