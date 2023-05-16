У Криму для деяких школярів скасували останній дзвінок

Останній дзвоник. Фото: росЗМІ

У Криму святкові заходи з нагоди останнього дзвоника будуть організовані виключно для випускників 9-х та 11-х класів. Це рішення було ухвалено з урахуванням заходів безпеки.

Про це повідомив голова Криму Сергій Аксьонов.

Читайте також:

Останній дзвінок у Криму

"У Криму святкові лінійки з нагоди останнього дзвоника у школах будуть організовані виключно для учнів 9-х та 11-х класів", - сказав він.

Також губернатор уточнив, що таке рішення було ухвалено з метою безпеки. При цьому всі заходи відбуватимуться у закритих приміщеннях.

"Ця значуща подія у шкільному житті буде доступною для відвідування батьками. Усі інші школярі святкують закінчення навчального року у своїх класних кімнатах. В освітніх закладах буде забезпечено повну безпеку", — додав Аксьонов.

Нагадаємо, що губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що у школах Шебекіно буде скасовано випускні. Влада області готова батькам надати допомогу, щоб вивезти дітей у безпечне місце.

У зв'язку з неможливістю проведення останніх дзвінків та випускних церемоній у школах Шебекіно через поточну ситуацію, цілком розумно запропонувати батькам альтернативне рішення.