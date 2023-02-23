В Крыму подорвали часть железной дороги, — СМИ

Железная дорога в Крыму

В сети распространяется информация о взрыве, произошедшем на железной дороге вблизи села Почтовое, расположенного неподалеку от Симферополя во временно оккупированном Крыму. В результате взрыва была повреждена часть железнодорожного полотна, что привело к остановке движения поездов.

Об этом сообщает Baza.

Взрыв на железной дороге

По предварительной информации, три состава были задержаны, включая один поезд Севастополь — Санкт-Петербург с 166 пассажирами и два пригородных электропоезда.

В ответ на эту новость, партизаны подпольного движения "Атеш" подтвердили взрыв. В своем заявлении они отмечают, что успешно ликвидировали часть железнодорожного полотна в районе села Почтовое, что привело к остановке поездов. По их словам, "никто никуда уже не едет, и ничего никуда уже не везут".

Этот инцидент является очередным напоминанием о продолжающейся напряженной ситуации в Крыму и на Восточной Украине. Многие группы и организации продолжают бороться за свои права и свободы, а военные столкновения и акты насилия продолжаются на территории, которая остается разделенной и напряженной.

Напомним, что на временно оккупированном полуострове обостряется гуманитарный кризис. Из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских.