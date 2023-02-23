У Криму підірвали частину залізниці, — ЗМІ

Залізниця в Криму

У мережі поширюється інформація про вибух, що стався на залізниці поблизу села Поштове, розташованого неподалік Сімферополя в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок вибуху було пошкоджено частину залізничного полотна, що призвело до зупинки руху поїздів.

Про це повідомляє Baza.

Вибух на залізниці

За попередньою інформацією, три потяги були затримані, включаючи один потяг Севастополь — Санкт-Петербург зі 166 пасажирами та двома приміськими електропоїздами.

У відповідь на цю новину партизани підпільного руху "Атеш" підтвердили вибух. У своїй заяві вони наголошують на тому, що успішно ліквідували частину залізничного полотна в районі села Поштове, що призвело до зупинки поїздів. За їхніми словами, "ніхто нікуди вже не їде і нічого нікуди вже не везуть".

Цей інцидент є черговим нагадуванням про напружену ситуацію, що триває, в Криму і на Східній Україні. Багато груп та організацій продовжують боротися за свої права та свободи, а військові сутички та акти насильства продовжуються на території, яка залишається розділеною та напруженою.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованому півострові загострюється гуманітарна криза. Через переорієнтацію медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових у Криму зростає дефіцит ліків для цивільних.