В Кропивницком произошел взрыв газа: что известно
В четверг, 23 марта, в Кропивницком были слышны звуки взрыва. В городе произошел взрыв газа.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
-
Генпрокурор Костин встретился с главой Европарламента Робертой Мецолой: что обсуждали
-
Абрамович из-за "Челси" попал в скандал с королевской семьей Великобритании
-
Чехия полностью прекратила выдачу виз россиянам и белорусам: детали
-
Как запорожские коммунальщики восстанавливают поврежденный российскими ракетами дом
-
На Львовщине сворачивают "пункты несокрушимости"
-
Тернополяне во время тревоги получили уведомление от ГСЧС, однако служба ничего не посылала: детали
-
"Евровидение-2023" представило порядок выступлений всех участников конкурса в полуфиналах
-
Военный рассказал, могут ли россияне повреждать западные танки
-
Россияне за сутки 11 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший
-
Гави и Гарначо возглавили рейтинг самых перспективных футболистов мира
Что известно
"Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2", — рассказали в ОВА.
Соответствующие службы уже на месте. Все обстоятельства выясняются.
Напомним, утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв. Известно, что пострадал сотрудник псевдо-полиции.