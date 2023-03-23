В Кропивницком произошел взрыв газа: что известно

Соответствующие службы уже на месте

В четверг, 23 марта, в Кропивницком были слышны звуки взрыва. В городе произошел взрыв газа.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Что известно

"Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2", — рассказали в ОВА.

Соответствующие службы уже на месте. Все обстоятельства выясняются.

Напомним, утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв. Известно, что пострадал сотрудник псевдо-полиции.