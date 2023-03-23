У Кропивницькому стався вибух газу: що відомо
У четвер, 23 березня, у Кропивницькому було чутно звуки вибуху. У місті трапився вибух газу.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
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Що відомо
"Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2", — розповіли в ОВА.
Зазначається, що відповідні служби вже на місці. Всі обставини наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, зранку 23 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух. Відомо, що постраждав співробітник псевдо поліції.