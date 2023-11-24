В Луцке отреставрировали укрытие за 2 миллиона евро — как выглядит уникальное сооружение
В Луцке отреставрировали построенное в XIV веке защитное сооружение-музей. На ее восстановление потратили 2,3 млн. евро.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко.
Как выглядит отреставрированное сооружение
Ткаченко отметил, что сооружение находится на балансе Волынского профессионального колледжа Национального университета пищевых технологий и полностью отвечает всем современным нормам.
По его словам, укрытие используется по назначению.
"В Луцке есть укрытие, которое используется по своему прямому назначению с 14 века! Это самое старое защитное сооружение гражданской защиты в Украине из тех, где я был и видел", — отметил Ткаченко.
В укрытии в Окольном замке обустроена вентиляция, заменены инженерные сети и освещения, усилены фундаменты части оборонной стены и т.д.
"Во время воздушной тревоги люди фактически находятся в подземном музее. В остальное время здесь проводят экскурсии" , — отметил Ткаченко.
Напомним, в течение полугода атак на Одессу в городе повреждена почти сотня памятников архитектуры. Большинство этих объектов находились под защитой культурного наследия ЮНЕСКО.
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