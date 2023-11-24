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У Луцьку відрестраврували укриття за 2 мільйони євро — який вигляд має унікальна споруда

24 листопада 2023 05:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Луцьку відрестраврували укриття за 2 мільйони євро — який вигляд має унікальна споруда
Відреставроване у Луцьку укриття в музеї. Фото: Тимур Ткаченко
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Луцьку відреставрували побудовану у XIV сторіччі захисну споруду-музей. На її відновлення витратили 2,3 млн євро.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко. 

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Ткаченко зазначив, що споруда перебуває на балансі Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій і повністю відповідає усім сучасним нормам.

За його словами, укриття використовується за призначенням.

Фото: Facebook / ©
Споруда-музей у Луцьку. Фото: Тимур Ткаченко

"У Луцьку є укриття, яке використовується за своїм прямим призначенням з 14 століття! Це найстаріша захисна споруда цивільного захисту в Україні з тих, де я був і які бачив", — зазначив Ткаченко.

Фото: Facebook / ©
Споруда-музей у Луцьку. Фото: Тимур Ткаченко

В укритті в Окольному замку облаштована вентиляція, замінені інженерні мережі та освітлення, підсилені фундаменти частини оборонної стіни тощо.

Фото: Facebook / ©
Споруда-музей у Луцьку. Фото: Тимур Ткаченко

"Під час повітряної тривоги люди фактично перебувають у підземному музеї. В інший час тут проводять екскурсії", — зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, протягом пів року атак на Одесу у місті пошкоджено майже сотню пам'яток архітектури. Більшість з цих об'єктів знаходилися під захистом культурної спадщини ЮНЕСКО. 
 

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