Во Львове хирурги сформировали палец пациенту из его ребра

Пациент и врачи

Во Львове хирурги больницы св. Пантелеймон провели сложную реконструктивную операцию 24-летнему пациенту. Они заново сформировали ему безымянный палец из части ребра.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

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24-летний Назад обратился к врачам с жалобами на нестерпимую боль в участке безымянного пальца левой руки. Четыре года назад он травмировал кисть во время футбольного матча. Парень долго не обращался в больницу, думая, что это обычный убой.

Назар постоянно чувствовал боль и покалывание. Он также занимался самолечением — использовал мази и утягивающие повязки. Все-таки парень обратился за помощью.

"Диагноз шокировал пациента: у него — остеохондрома. Простыми словами, доброкачественная опухоль кости. Вывод врачей — нужно немедленно удалять", — рассказали в больнице.

Пациента оперировали в два этапа. Сначала удалили новообразование, а биоматериал отправили на гистологическое исследование. Следующим этапом была реконструктивная операция.

У Назара была поражена довольно большая часть кости, что ставило под угрозу сохранение самого пальца. Хирурги нашли выход. Они заменили дефект костной полости, которая возникла после удаления, имплантом, который сформировали из ребра парня. Кость зафиксировали специальной металлоконструкцией.

Операция по реконструкции фаланги прошла удачно. Сейчас Назар ходит на перевязку. Через четыре недели ему снимут гипс.

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