У Львові хірурги сформували палець пацієнтові з його ребра

Пацієнт та лікарі

У Львові хірурги лікарні св. Пантелеймона провели складну реконструктивну операцію 24-річному пацієнту. Вони заново сформували йому безіменний палець з частини ребра.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

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Деталі

24-річний Назад звернувся до лікарів зі скаргами на нестерпний біль в ділянці безіменного пальця лівої руки. Чотири роки тому він травмував кисть під час футбольного матчу. Хлопець довгий час не звертався у лікарню, думаючи, що це звичайний забій.

Назар постійно відчував біль та поколювання. Він також займався самолікуванням — використовував мазі та стягуючі пов’язки. Все ж хлопець звернувся за допомогою.

"Діагноз шокував пацієнта: у нього — остеохондрома. Простими словами, доброякісна пухлина кістки. Висновок лікарів — потрібно негайно видаляти", — розповіли у лікарні.

Пацієнта оперували в два етапи. Спершу видалили новоутворення, а біоматеріал відправили на гістологічне дослідження. Наступним етапом була реконструктивна операція.

У Назара була уражена доволі велика частина кістки, що ставило під загрозу збереження самого пальця. Хірурги знайшли вихід. Вони замінили дефект кісткової порожнини, яка виникла після видалення, імплантом, який сформували з ребра хлопця. Кістку зафіксували спеціальною металоконструкцією.

Операція з реконструкції фаланги пройшла успішно. Зараз Назар ходить на перев’язки. Через чотири тижні йому знімуть гіпс.

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