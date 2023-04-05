Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Львові хірурги сформували палець пацієнтові з його ребра arrow

У Львові хірурги сформували палець пацієнтові з його ребра

5 квітня 2023 19:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пацієнт та лікарі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові хірурги лікарні св. Пантелеймона провели складну реконструктивну операцію 24-річному пацієнту. Вони заново сформували йому безіменний палець з частини ребра.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Читайте також:

Деталі

24-річний Назад звернувся до лікарів зі скаргами на нестерпний біль в ділянці безіменного пальця лівої руки. Чотири роки тому він травмував кисть під час футбольного матчу. Хлопець довгий час не звертався у лікарню, думаючи, що це звичайний забій. 

Назар постійно відчував біль та поколювання. Він також займався самолікуванням — використовував мазі та стягуючі пов’язки. Все ж хлопець звернувся за допомогою.

"Діагноз шокував пацієнта: у нього — остеохондрома. Простими словами, доброякісна пухлина кістки. Висновок лікарів — потрібно негайно видаляти", — розповіли у лікарні.

Пацієнта оперували в два етапи. Спершу видалили новоутворення, а біоматеріал відправили на гістологічне дослідження. Наступним етапом була реконструктивна операція. 

У Назара була уражена доволі велика частина кістки, що ставило під загрозу збереження самого пальця. Хірурги знайшли вихід. Вони замінили дефект кісткової порожнини, яка виникла після видалення, імплантом, який сформували з ребра хлопця. Кістку зафіксували спеціальною металоконструкцією.

Операція з реконструкції фаланги пройшла успішно. Зараз Назар ходить на перев’язки. Через чотири тижні йому знімуть гіпс.

Операция во Львове

Операция во Львове

Операция во Львове

Нагадаємо, в Одеській дитячій обласній клінічній лікарні кардіохірурги провели операцію на серці дитини. 7-річний хлопчик отримав кульове поранення.

Також ми писали, що фахівці Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії спільно з LEAP Global Missions та хірургом Craig Hobar прооперували дітей з вадами обличчя. Уперше в Україні спеціалістам вдалося виправити важкі деформації верхньої щелепи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB