Во Львове китаец защитил докторскую диссертацию на украинском языке

Шесть лет назад, когда Ше Сяннин приехал в Украину

Впервые в истории "Львовской политехники" китаец Ше Сяннин успешно защитил докторскую диссертацию на украинском языке. Он получал степень доктора философии.

Об этом сообщает прессслужба "Львовской политехники"

Шесть лет назад, когда Ше Сяннин приехал в Украину, его зачислили в подготовительное отделение, где он изучал украинский язык. Потом поступил в магистратуру, на прикладную механику, а после ее завершения в аспирантуру, хотя когда ехал в Украину, то четкого намерения оставаться здесь в аспирантуре не было.

"Из стран, в которых я мог учиться, — а это Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Казахстан, — выбрал именно Украину, потому что здесь хорошо готовят инженеров-механиков. И я знал, что в Украине очень хорошо. Узнал, что во "Львовской политехнике" есть хорошая база по моей специализации" , - отметил аспирант.

Молодой ученый писал диссертацию по теме "Повышение эффективности механической обработки деталей из титановых сплавов на основе имитационного моделирования процесса формообразования". Именно китайская сторона рекомендовала Ше, чтобы его диссертационное исследование было связано с темой обработки титановых сплавов.

Кроме того, Ше Сяннин преподает китайский язык в Лингвистско-образовательном центре университета, а также основал сотрудничество со Львовской торгово-промышленной палатой. Он планирует продолжать работать во львовском вузе, однако оставаться здесь надолго не намерен, ведь хочет вернуться на Родину и работать там преподавателем.

Напомним, что комиссия вебометрического рейтинга университетов мира оценила более 30 тысяч вузов со всего мира, среди которых 306 из Украины. В топ-10 лучших университетов Украины вошли Национальный университет "Львовская политехника" и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Напомним, мы ранее писали, что американская корпорация выделит 250 млн. долларов в поддержку украинского бизнеса.

Добавим, что украинцы и иностранцы с начала войны перевели на счета Национального банка Украины (НБУ) и трех крупнейших фондов страны около 34 млрд. гривен. Средства перечислялись в фонды: United24, "Вернись живым", фонд Приюты.