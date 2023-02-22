У Львові китаєць захистив докторську дисертацію українською мовою

Шість років тому, коли Ше Сяньнін приїхав в Україну

Уперше в історії "Львівської політехніки" китаєць Ше Сяньнін успішно захистив докторську дисертацію українською мовою. Він здобував ступінь доктора філософії.

Про це інформує пресслужба "Львівської політехніки"

Шість років тому, коли Ше Сяньнін приїхав в Україну, його зарахували на підготовче відділення, де він вивчав українську мову. Потім вступив до магістратури, на прикладну механіку, а після її завершення — до аспірантури, хоча коли їхав в Україну, то чіткого наміру залишатися тут в аспірантурі не мав.

"З-поміж країн, у яких я міг навчатися, — а це Україна, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Казахстан, — вибрав саме Україну, бо тут добре готують інженерів-механіків. І я знав, що в Україні дуже гарно. Дізнався, що у "Львівській політехніці" є хороша база з моєї спеціалізації", — зазначив аспірант.

Молодий науковець писав дисертацію на тему "Підвищення ефективності механічного оброблення деталей з титанових сплавів на основі імітаційного моделювання процесу формоутворення". Саме китайська сторона рекомендувала Ше, щоб його дисертаційне дослідження було пов’язане з темою оброблення титанових сплавів.

Крім того, Ше Сяньнін викладає китайську мову в Лінгвістично-освітньому центрі університету, а також започаткував співпрацю із Львівською торгово-промисловою палатою. Він планує продовжувати працювати у львівському виші, проте залишатися тут надовго наміру не має, адже хоче повернутися на Батьківщину і працювати там викладачем.

Нагадаємо, що комісія вебометричного рейтингу університетів світу оцінила понад 30 тисяч вишів зі всього світу, серед яких — 306 з України. До топ-10 найкращих університетів України увійшли Національний університет "Львівська Політехніка" та Львівський національний університет імені Івана Франка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що американська корпорація виділить 250 млн доларів на підтримку українського бізнесу.

Додамо, що українці та іноземці з початку війни переказали на рахунки Національного банку України (НБУ) і трьох найбільших фондів країни близько 34 млрд гривень. Кошти перераховували в фонди: United24, "Повернись живим", фонд Притули.