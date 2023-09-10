Монета, которую продают за 2 тысячи долларов. Фото: Violity

Во Львове продают монету номиналом в 2 копейки за 2 тысячи долларов (73 тысячи гривен). Она была в обороте до 2021 года.

Объявление о продаже монеты появилось на маркетплейсе с аукционной системой торгов Violity.

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Продажа монеты

В объявлении говорится, что монета продается из коллекции. Их начал выпускать Национальный банк в 1991 году. Монета, которую продают, изготовлена в 1992 году. Они были в обороте в течение 29 лет, а именно до 2021 года. Продавец рассказал, что монета изготовлена из алюминия.

Он сообщил, что товар продается только по фиксированной цене, а также не отправляется наложенным платежом.

Монету можно забрать лично во Львове или продавец предлагает отправить ее почтой после полной предоплаты.

Объявление на сайте Violity. Фото: скриншот

Монета, которую продают за 2 тысячи долларов. Фото: Violity

Монета, которую продают за 2 тысячи долларов. Фото: Violity

Монета, которую продают за 2 тысячи долларов. Фото: Violity

Напомним, в украинцев есть еще месяц, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов. Так, монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен до 2003 года изымаются из наличного обращения.

Также мы писали, что Национальный банк Украины инициировал начало новой волны благотворительной акции "Смелая гривна". Она будет направлена на нужды ВСУ и будет действовать с 4 сентября по 30 ноября.