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У Львові продають монету номіналом у 2 копійки за 2 тисячі доларів

10 вересня 2023 14:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові продають монету номіналом у 2 копійки за 2 тисячі доларів
Монета, яку продають за 2 тисячі доларів. Фото: Violity
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові продають монету номіналом у 2 копійки за 2 тисячі доларів (73 тисячі гривень). Вона була в оберті до 2021 року.

Оголошення з продажу монети з'явилося на маркетплейсі з аукціонною системою торгів Violity.

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Продаж монети

В оголошенні йдеться, що монету продають з колекції. Їх почав випускати Національний банк у 1991 році. Монета, яку продають, виготовлена у 1992 році. Вони були в оберті протягом 29 років, а саме до 2021 року. Продавець розповів, що монета виготовлена з алюмінію.

Він повідомив, що товар продається лише за фіксованою ціною, а також не відправляється післяплатою. 

Монету можна забрати особисто у Львові або продавець пропонує її відправити поштою після повної передоплати.

Оголошення з продажі монети
Оголошення на сайті Violity. Фото: скриншот
Монета, яку продають за 2 тисячі доларів
Монета, яку продають за 2 тисячі доларів. Фото: Violity
Монета, яку продають за 2 тисячі доларів
Монета, яку продають за 2 тисячі доларів. Фото: Violity
Монета, яку продають за 2 тисячі доларів
Монета, яку продають за 2 тисячі доларів. Фото: Violity

Нагадаємо, українці мають ще місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків. Так, монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень до 2003 року вилучають з готівкового обігу. 

Також ми писали, що Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції "Смілива гривня". Вона буде спрямована на потреби ЗСУ та діятиме з 4 вересня до 30 листопада.

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