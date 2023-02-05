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Во Львове водитель маршрутки под наркотиками катал свою жену по городу

5 февраля 2023 20:41
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Во Львове водитель маршрутки под наркотиками катал свою жену по городу
В салоне транспортного средства была только жена водителя
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Львовские патрульные заметили на улице Демнянской междугородную маршрутку, отклонившуюся от маршрута. Выяснилось, что водитель имеет признаки наркотического опьянения.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Подробности инцидента

Полицейские остановили транспортное средство. В салоне была только жена водителя.

Мужчина сообщил, что следует после обеденного перерыва на Пригородный вокзал. Во время проверки документов у 39-летнего водителя патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. Ему предложили пройти проверку в медицинском заведении. Он согласился. Тест оказался положительным.

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Так, благодаря бдительности экипажа удалось отстранить водителя от перевозки людей.

Напомним, бывший главный патрульный Львовщины Роман Пилипенко сделал подарок своей любимой. Пропуском на проезд по пешеходной площади Рынок во Львове девушка дерзко похвасталась в сети. Она заявила, что теперь "можно вы*бываться на своем мерсе".

Обстоятельства, при которых Роман Пилипенко имел право оформить на свою девушку красный пропуск, неизвестны. Право проезда по пешеходной зоне во Львове имеют только жители, зарегистрированные на площади Рынок (зеленые пропуска), а также предприниматели — владельцы транспортных средств, которым предоставляется право въезда на платной основе для разгрузки товаров, продуктов, вывоза строительного мусора и т.д.).

К слову, ранее патрульная полиция Киева остановила мужчину, который ездил по городу без лобового стекла. У водителя имелись признаки наркотического опьянения.

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