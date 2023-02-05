У Львові водій маршрутки під наркотиками катав свою дружину містом

У салоні транспортного засобу була тільки дружина водія

Львівські патрульні помітили на вулиці Демнянській міжміську маршрутку, яка відхилилася від маршруту. З'ясувалося, що водій має ознаки наркотичного сп'яніння.

Про це інформує патрульна поліція Львівської області.

Подробиці інциденту

Поліцейські зупинили транспортний засіб. В салоні була лише дружина водія.

Чоловік повідомив, що прямує після обідньої перерви на Приміський вокзал. Під час перевірки документів у 39-річного водія патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку в медичному закладі. Він погодився. Тест виявився позитивним.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Відтак, завдяки пильності екіпажу, вдалося усунути водія від перевезення людей.

Нагадаємо, колишній головний патрульний Львівщини Роман Пилипенко зробив подарунок для своєї коханої. Перепусткою на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові дівчина зухвало похвалилася в мережі. Вона заявила, що тепер "можна ви*буватися на своєму мерсі".

Обставини, за яких Роман Пилипенко мав право оформити на свою дівчину червону перепустку, невідомі. Право проїзду пішохідною зоною у Львові мають лише мешканці, зареєстровані на площі Ринок (зелені перепустки), а також підприємці — власники транспортних засобів, яким надається право в’їзду на платній основі для розвантаження товарів, продуктів, вивезення будівельного сміття тощо (мають жовті перепустки).

До слова, раніше патрульна поліція Києва зупинила чоловіка, який їздив по місту без лобового скла. У водія були ознаки наркотичного сп’яніння.