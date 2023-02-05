Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Львові водій маршрутки під наркотиками катав свою дружину містом arrow

У Львові водій маршрутки під наркотиками катав свою дружину містом

5 лютого 2023 20:41
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Львові водій маршрутки під наркотиками катав свою дружину містом
У салоні транспортного засобу була тільки дружина водія
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Львівські патрульні помітили на вулиці Демнянській міжміську маршрутку, яка відхилилася від маршруту. З'ясувалося, що водій має ознаки наркотичного сп'яніння

Про це інформує патрульна поліція Львівської області.

Читайте також:

Подробиці інциденту

Поліцейські зупинили транспортний засіб. В салоні була лише дружина водія. 

Чоловік повідомив, що прямує після обідньої перерви на Приміський вокзал. Під час перевірки документів у 39-річного водія патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку в медичному закладі. Він погодився. Тест виявився позитивним.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Відтак, завдяки пильності екіпажу, вдалося усунути водія від перевезення людей.

Нагадаємо, колишній головний патрульний Львівщини Роман Пилипенко зробив подарунок для своєї коханої. Перепусткою на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові дівчина зухвало похвалилася в мережі. Вона заявила, що тепер "можна ви*буватися на своєму мерсі". 

Обставини, за яких Роман Пилипенко мав право оформити  на свою дівчину червону перепустку, невідомі. Право проїзду пішохідною зоною у Львові мають лише мешканці, зареєстровані на площі Ринок (зелені перепустки), а також підприємці — власники транспортних засобів, яким надається право в’їзду на платній основі для розвантаження товарів, продуктів, вивезення будівельного сміття тощо (мають жовті перепустки).

До слова, раніше патрульна поліція Києва зупинила чоловіка, який їздив по місту без лобового скла. У водія були ознаки наркотичного сп’яніння.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

21:10 "Джек міг вижити": науковці провели експеримент щодо кінцівки фільму "Титанік"

20:57 Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині: пошкоджено електромережі

20:23 Десятки тисяч медпрацівників вийдуть на вулиці: Британія готується до масштабного страйку

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Новина з відео

19:50 "Ти здохнеш, і всім пох*й": дружина окупанта поскаржилася на ставлення командування до солдатів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:30 Москва веде перемовини з Тегераном щодо розміщення в рф заводу для виробництва "шахедів"

19:01 Україна повернула двох дівчат-підлітків, депортованих з Луганщини до росії

19:00 Яке свято відзначають 6 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:55 Чи можна відродити український книжковий ринок, — Олександр Красовицький

18:49 Понад 100 млн користувачів за два місяці: застосунок ChatGPT став найпопулярнішим у світі

Новина з відео

21:10 "Джек міг вижити": науковці провели експеримент щодо кінцівки фільму "Титанік"

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Новина з відео

19:50 "Ти здохнеш, і всім пох*й": дружина окупанта поскаржилася на ставлення командування до солдатів

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 лютого: Ракам — сильний стрес, Рибам — фінансовий прибуток

Новина з відео

16:02 В Рені ледь не затонула румунська баржа з 890 тоннами зерна: деталі подіїіваьл4

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:43 Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям

Новина з відео

23:48 Всі в теплому одязі та нормальному стані: Лубінець показав, як окупантів повертали у рф

Новина з відео

23:22 Окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 У США збили китайську кулю-шпигуна

Новина з відео

22:06 Зеленський розповів, скількох українців вдалося повернути додому з 24 лютого

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Ексклюзив

09:24 Як зміняться ціни на пальне в Україні після запровадження ембарго ЄС на російські нафтопродукти

08:00 Секонд-хенди захоплюють ринок одягу

20:20 День народження Facebook: сім найгучніших скандалів соцмережі Марка Цукерберга

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Актуальне по темі

None 5 Лютий 19:46

"Джек міг вижити": науковці провели експеримент щодо кінцівки фільму "Титанік"

None 5 Лютий 20:51

Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині: пошкоджено електромережі

None 5 Лютий 20:27

Десятки тисяч медпрацівників вийдуть на вулиці: Британія готується до масштабного страйку

None 5 Лютий 20:24

"Ти здохнеш, і всім пох*й": дружина окупанта поскаржилася на ставлення командування до солдатів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB