В МАГАТЭ сообщили хорошую новость с ЗАЭС, но предупредили о "хрупкой ситуации"

Временно оккупированная Запорожская АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Временно оккупированную Запорожскую атомную станцию подключили к доступной единственной резервной линии электропередач. Это произошло впервые за четыре месяца.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

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Подключение ЗАЭС к резервной линии электропередач

"Запорожская атомная электростанция была вновь подключена к единственной доступной резервной линии электропередач через четыре месяца после ее потери, но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой", — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он сообщил, что подключение Запорожской АЭС к линии 330 кВ является важным шагом, ведь в последние месяцы станция работала благодаря единой магистральной линии 750 кВ для внешней электроэнергии. По его словам, она нужна была для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.

"Хотя повторное подключение резервной линии электропередач является положительным, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", — добавил Гросси.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность дистанционного подрыва Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами после ее деоккупации. Поэтому Международное агентство по атомной энергии должно тщательно проверить всю станцию во избежание подобного сценария.

Также мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мир будет расценивать возможный подрыв ЗАЭС российскими оккупантами как применение ядерного оружия против мирных людей. Он добавил, что действия оккупантов непредсказуемы, что доказывает подрыв ими Каховской ГЭС.