Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В МАГАТЭ сообщили хорошую новость с ЗАЭС, но предупредили о "хрупкой ситуации" arrow

В МАГАТЭ сообщили хорошую новость с ЗАЭС, но предупредили о "хрупкой ситуации"

3 июля 2023 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МАГАТЭ сообщили хорошую новость с ЗАЭС, но предупредили о "хрупкой ситуации"
Временно оккупированная Запорожская АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Временно оккупированную Запорожскую атомную станцию подключили к доступной единственной резервной линии электропередач. Это произошло впервые за четыре месяца.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

Читайте также:

Подключение ЗАЭС к резервной линии электропередач

"Запорожская атомная электростанция была вновь подключена к единственной доступной резервной линии электропередач через четыре месяца после ее потери, но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой", — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он сообщил, что подключение Запорожской АЭС к линии 330 кВ является важным шагом, ведь в последние месяцы станция работала благодаря единой магистральной линии 750 кВ для внешней электроэнергии. По его словам, она нужна была для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.

"Хотя повторное подключение резервной линии электропередач является положительным, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", — добавил Гросси.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность дистанционного подрыва Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами после ее деоккупации. Поэтому Международное агентство по атомной энергии должно тщательно проверить всю станцию во избежание подобного сценария.

Также мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мир будет расценивать возможный подрыв ЗАЭС российскими оккупантами как применение ядерного оружия против мирных людей. Он добавил, что действия оккупантов непредсказуемы, что доказывает подрыв ими Каховской ГЭС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз