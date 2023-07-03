У МАГАТЕ повідомили хорошу новину із ЗАЕС, але попередили про "крихку ситуацію"

Тимчасово окупована Запорізька АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Тимчасово окуповану Запорізьку атомну станцію підключили до єдиної доступної резервної лінії електропередач. Це сталося вперше за чотири місяці.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

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Підключення ЗАЕС до резервної лінії електропередач

"Запорізьку атомну електростанцію було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою", — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він повідомив, що підключення Запорізької АЕС до лінії 330 кВ є важливим кроком, адже останні місяці станція працювала завдяки єдиній магістральній лінії 750 кВ для зовнішньої електроенергії. За його словами, вона потрібна була для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

"Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", — додав Гроссі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що є ймовірність дистанційного підриву Запорізької атомної електростанції російськими окупантами після її деокупації. Тому Міжнародне агентство з атомної енергії мусить ретельно перевірити всю станцію, щоб уникнути подібного сценарію.

Також ми писали, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що світ розцінюватиме ймовірний підрив ЗАЕС російськими окупантами як застосування ядерної зброї проти мирних людей. Він додав, що дії окупантів непередбачувані, що доводить підрив ними Каховської ГЕС.