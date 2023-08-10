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В МАГАТЭ рассказали, как работает сейчас ЗАЭС

10 августа 2023 23:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В МАГАТЭ рассказали, как работает сейчас ЗАЭС
Запорожская АЭС. Фото: AP Photo
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Запорожская атомная электростанция теперь функционирует на своем запасном канале электропитания. Это произошло после инцидента с Днепровской линией электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

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"В течение дня Днепровская линия электропередач 750 кВ переставала работать дважды: сначала около полудня до 13:37, а затем еще раз в 16:13. С момента последнего инцидента она не была включена обратно", — говорится в сообщении.

Эти события означают, что атомная станция была вынуждена использовать ее альтернативный источник питания, запасной канал 330 кВ. Он критически важен для таких задач, как обеспечение циркуляции охлаждения для оборудования.

"Полное прекращение внешнего электропитания не произошло, и не возникла необходимость в запуске экстренных дизельных генераторов", — уточнили в МАГАТЭ.

Проблемы на ЗАЭС

С начала конфликта в 2022 году Запорожская атомная станция столкнулась с рядом сложностей, касающихся электроснабжения, что увеличивает опасности в области ядерной безопасности на объекте.

"Повторные прерывания в работе электропередач подтверждают нестабильное положение в отношении ядерной безопасности на действующей станции", — сказал руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, что россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

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