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У МАГАТЕ розповіли, як працює зараз ЗАЕС

10 серпня 2023 23:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У МАГАТЕ розповіли, як працює зараз ЗАЕС
Запорізька АЕС. Фото: AP Photo
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Запорізька атомна електростанція наразі функціонує на своєму запасному каналі електроживлення. Це сталося після інциденту з Дніпровською лінією електропередач.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ .

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Як працює ЗАЕС

"Протягом дня Дніпровська лінія електропередач 750 кВ переставала працювати двічі: спочатку близько полудня до 13:37, а потім ще о 16:13. З моменту останнього інциденту вона не була включена назад", — йдеться у повідомленні.

Ці події означають, що атомна станція змушена була використовувати її альтернативне джерело живлення, запасний канал 330 кВ. Він є критично важливим для таких завдань, як забезпечення циркуляції охолодження для обладнання.

"Повне припинення зовнішнього електроживлення не сталося, і не виникла потреби у запуску екстрених дизельних генераторів", уточнили в МАГАТЕ.

Проблеми на ЗАЕС

З початку конфлікту в 2022 році Запорізька атомна станція зіткнулася з низкою складнощів, що стосуються електропостачання, що збільшує небезпеку в галузі ядерної безпеки на об'єкті.

"Повторні переривання в роботі електропередач підтверджують нестабільне становище щодо ядерної безпеки на станції, що діє", — сказав керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, що росіяни продовжують порушувати всі головні засади ядерної безпеки, які визначає МАГАТЕ. Країна-терорист ігнорує резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, які закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.

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