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В МАГАТЭ удивили заявлением о минировании ЗАЭС

5 июля 2023 19:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ситуация на ЗАЭС: в МАГАТЭ удивили заявлением
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 5 июля, на брифинге в Японии генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в организации внимательно наблюдают за ситуацией вокруг ЗАЭС. Однако признаков минирования там не обнаружили.

Об этом говорится на официальном сайте МАГАТЭ.

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"Минирование на ЗАЭС не обнаружили"

"Я контактировал с экспертами постоянной миссии на ЗАЭС сегодня, всего несколько часов назад. Мы в курсе утверждений и заявлений обеих сторон. Во время недавних инспекций мы не зафиксировали никаких признаков минирования, но мы по-прежнему чрезвычайно насторожены", — сказал Гросси во время брифинга.

И добавил, что неподалеку от ЗАЭС идут активные боевые действия, поэтому не нужно "расслабляться".

Требуется дополнительный доступ

Позже официальное заявление на сайте обновили и добавили, что эксперты МАГАТЭ хотят получить дополнительный доступ к крышам реакторных блоков №3 и №4, а также к частям турбинных отделений и некоторых частей системы охлаждения станции.

Это нужно для того, чтобы убедиться в отсутствии минирования или взрывных предметов на станции.

"Учитывая военное напряжение и усиление активности в регионе, где расположена эта крупная атомная электростанция, наши эксперты должны иметь возможность проверить факты на местах. Их независимые и объективные отчеты помогут прояснить текущую ситуацию на месте, что имеет решающее значение в это время, когда есть неподтвержденные обвинения и контробвинения", — сообщил Гросси.

Напомним, что 4 июля Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сделал заявление о ситуации на ЗАЭС. Президент Украины заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам президента, мир должен остановить это зло.

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