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У МАГАТЕ здивували заявою щодо мінування ЗАЕС

5 липня 2023 19:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ситуація на ЗАЕС: у МАГАТЕ здивували заявою
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 5 липня, на брифінгу в Японії генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в організації пильно спостерігають за ситуацією навколо ЗАЕС. Однак ознак мінування там не виявили. 

Про це йдеться на офіційному сайті МАГАТЕ.

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"Мінування на ЗАЕС не виявили"

"Я контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС сьогодні, лише декілька годин тому. Ми в курсі тверджень і заяв обох сторін. Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені", — сказав Гроссі під час брифінгу. 

І додав, що неподалік ЗАЕС відбуваються активні бойові дії, тому не потрібно "розслаблятися". 

Потрібен додатковий доступ

Пізніше офіційну заяву на сайті оновили і додали, що експерти МАГАТЕ хочуть отримати додатковий доступ до дахів реакторних блоків №3 і №4, а також до частин турбінних відділень і деяких частин системи охолодження станції.

Це потрібно для того, щоб переконатися у відсутності мінування чи наявності вибухових предметів на станції. 

"З огляду на військову напругу та посилення активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місцях. Їхні незалежні та об’єктивні звіти допоможуть прояснити поточну ситуацію на місці, що має вирішальне значення в такий час, коли є непідтверджені звинувачення та контрзвинувачення", — повідомив Гроссі. 

Нагадаємо, що 4 липня Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зробив заяву щодо ситуації на ЗАЕС. Президент України заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами президента, світ має зупинити це зло.

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