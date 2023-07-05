Ситуація на ЗАЕС: у МАГАТЕ здивували заявою

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Reuters

У середу, 5 липня, на брифінгу в Японії генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в організації пильно спостерігають за ситуацією навколо ЗАЕС. Однак ознак мінування там не виявили.

Про це йдеться на офіційному сайті МАГАТЕ.

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"Мінування на ЗАЕС не виявили"

"Я контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС сьогодні, лише декілька годин тому. Ми в курсі тверджень і заяв обох сторін. Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені", — сказав Гроссі під час брифінгу.

І додав, що неподалік ЗАЕС відбуваються активні бойові дії, тому не потрібно "розслаблятися".

Потрібен додатковий доступ

Пізніше офіційну заяву на сайті оновили і додали, що експерти МАГАТЕ хочуть отримати додатковий доступ до дахів реакторних блоків №3 і №4, а також до частин турбінних відділень і деяких частин системи охолодження станції.

Це потрібно для того, щоб переконатися у відсутності мінування чи наявності вибухових предметів на станції.

"З огляду на військову напругу та посилення активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місцях. Їхні незалежні та об’єктивні звіти допоможуть прояснити поточну ситуацію на місці, що має вирішальне значення в такий час, коли є непідтверджені звинувачення та контрзвинувачення", — повідомив Гроссі.

Нагадаємо, що 4 липня Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зробив заяву щодо ситуації на ЗАЕС. Президент України заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами президента, світ має зупинити це зло.