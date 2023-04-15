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В Мариуполе оккупанты заставляют людей получать российские паспорта: сколько раздали

15 апреля 2023 05:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Мариуполе оккупанты заставляют людей получать российские паспорта: сколько раздали
Оккупанты создают такие условия, что люди вынуждены получать паспорта РФ. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики уже раздали местным жителям более 40 тысяч паспортов. Еще 44 тысячи горожан — на очереди.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал скриншот новости российского пропагандистского ресурса.

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Из материала пропагандистов известно, что получили или получат паспорт РФ чуть более 80 тысяч человек — это почти все жители города.

"280 тысяч человек в оккупированном Мариуполе. Помните такое утверждение пропаганды? А где делись еще 200 тысяч?" — пишет Андрющенко.

Оккупанты в Мариуполе создали такие условия, что людям приходится соглашаться на паспорта РФ, чтобы просто выжить.

Напомним, оккупанты задержали во временно оккупированном Севастополе студента из Мариуполя. Он на стене своей квартиры повесил флаг Украины. Заставили за это извиниться.

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