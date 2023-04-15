У Маріуполі окупанти змушують людей отримувати російські паспорти: скільки роздали

Окупанти створюють умови, що люди змушені отримувати паспорти РФ. Фото: УНІАН

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вже роздали місцевим жителям понад 40 тисяч російських паспортів. Ще 44 тисячі містян — на черзі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував скриншот новини з російського пропагандистського ресурсу.

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З матеріалу пропагандистів стає відомо, що отримали або отримають паспорт РФ трохи більше 80 тисяч людей — наразі це майже всі жителі міста.

"280 тисяч людей в окупованому Маріуполі. Пам‘ятаєте таке твердження пропаганди? А де поділись ще 200 тисяч?" — пише Андрющенко.

Окупанти в Маріуполі створили такі умови, що людям доводиться погоджуватися на паспорти РФ, аби просто вижити.

Нагадаємо, окупанти затримали в тимчасово окупованому Севастополі студента Кирила зі зруйнованого росіянами Маріуполя, який на стіні квартири повісив прапор України. Наполягли за це перепросити.