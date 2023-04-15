Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Маріуполі окупанти змушують людей отримувати російські паспорти: скільки роздали arrow

У Маріуполі окупанти змушують людей отримувати російські паспорти: скільки роздали

15 квітня 2023 05:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Маріуполі окупанти змушують людей отримувати російські паспорти: скільки роздали
Окупанти створюють умови, що люди змушені отримувати паспорти РФ. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вже роздали місцевим жителям понад 40 тисяч російських паспортів. Ще 44 тисячі містян — на черзі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував скриншот новини з російського пропагандистського ресурсу.

Читайте також:

 З матеріалу пропагандистів стає відомо, що отримали або отримають паспорт РФ трохи більше 80 тисяч людей — наразі це майже всі жителі міста.

"280 тисяч людей в окупованому Маріуполі. Пам‘ятаєте таке твердження пропаганди? А де поділись ще 200 тисяч?" — пише Андрющенко.

Окупанти в Маріуполі створили такі умови, що людям доводиться погоджуватися на паспорти РФ, аби просто вижити.

Нагадаємо, окупанти затримали в тимчасово окупованому Севастополі студента Кирила зі зруйнованого росіянами Маріуполя, який на стіні квартири повісив прапор України. Наполягли за це перепросити. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB