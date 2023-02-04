Мелитополь - коллаборанты приносят людям квитанции с фейковыми долгами

Оккупанты в Мелитополе

В Мелитополе предатели из газового хозяйства ходят по квартирам грожан с квитанциями о фейковых долгах. Если прежде миссия состояла в подключении газа, то на этот раз они заставляют владельцев подписать договоры и раздают квитанции.

Об этом пишет Риа-Мелитополь.

Квитанции о фейковых долгах

"Представители так называемого ГУП "Мелитопольгаз" требуют документы на домовладение, составляя таким образом свои реестры, в каких домах живут владельцы, а где арендаторы и родственники с прицелом на отъем имущества", — говорится в сообщении.

Газовщики разносят квитанции. В них указано, что стоимость одного куба газа 3,01 рубля. Более того, некоторым горожанам ГУП "Мелитопольгаз" принес квитанции с долгами 2021 года, то есть хотят заработать на поставках газа при Украине.

По словам местного жителя, ему принесли квитанцию с несуществующим долгом, а при Украине у него никогда не было долгов. При этом местные жители обратились к так называемому начальнику районной военно-гражданской администрации Андрею Сигуте. Он сказал платить только по текущим платежкам.

Напомним, что на оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты начали терроризировать сельхозпроизводителей. В частности, представители местной администрации перечисляют фруктовые деревья у местных жителей.