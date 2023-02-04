Мелітополь - колаборанти приносять людям квитанції з фейковими боргами

Окупанти в Мелітополі

У Мелітополі зрадники з газового господарства ходять по квартирах містян із квитанціями про фейкові борги. Якщо раніше місія полягала у підключенні газу, то цього разу вони змушують власників підписати договори та роздають квитанції.

Про це пише Риа-Мелітополь.

Квитанції про фейкові борги

"Представники так званого ДУП "Мелітопольгаз" вимагають документи на домоволодіння, складаючи таким чином свої реєстри, в яких будинках мешкають власники, а де орендарі та родичі з прицілом на відібрання майна", — йдеться у повідомленні.

Газівники розносять квитанції. В них зазначено, що вартість одного куба газу 3,01 рубля. Щобільше, деяким містянам ГУП "Мелітопольгаз" принесло квитанції з боргами 2021 року, тобто хочуть заробити на постачанні газу при Україні.

За словами місцевого жителя, йому принесли квитанцію з нереальним боргом, а за України він ніколи не мав боргів. При цьому місцеві жителі звернулися до так званого начальника районної військово-громадянської адміністрації Андрія Сігути. Він сказав платити лише за поточними платіжками.

Нагадаємо, що на окупованій території Запорізької області російські окупанти почали тероризувати сільгоспвиробників. Зокрема, представники місцевої адміністрації перераховують фруктові дерева у місцевих жителів.