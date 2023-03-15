В Мелитополе появилась сеть по продаже угнанных автомобилей

Украденное авто

В Мелитополе появилась информация о продаже краденых автомобилей. Один из таких автомобилей, зеленый ВАЗ 21114, был угнан в 2015 году и в данный момент выставлен на продажу на одной из интернет-площадок.

Об этом пишет РІА-Мелитополь.

Продавец, кавказской национальности, не прячется от камеры и гордо демонстрирует свое лицо на фото. В связи с этим, любой мелитополец, решившийся купить автомобиль, может стать жертвой преступников.

На свободной территории у такого покупателя может произойти изъятие автомобиля и долгие разбирательства с правоохранительными органами. Поэтому не стоит полагаться на порядочность продавца и профессионализм нотариусов, а самостоятельно проверять машину по доступным базам данных. Это поможет избежать неприятностей и сохранить свои деньги и время.

Напомним, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, из-за нехватки бойцов, оккупанты призывают жителей Мелитополя вступать в ряды ЧВК "Вагнер". Людям обещают 200 тысяч рублей, если они поедут на штурм Бахмута.

Однако мэр города уверен, что захватчикам не удастся набрать ни одну бригаду, ведь мелитопольцы отказываются от таких предложений врага.