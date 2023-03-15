У Мелітополі з'явилася мережа з продажу викрадених автомобілів

Вкрадене авто

У Мелітополі з'явилася інформація про продаж крадених автомобілів. Один з таких автомобілів, зелений ВАЗ 21114, був викрадений у 2015 році й зараз виставлений на продаж на одному з інтернет-майданчиків.

Про це пише РІА-Мелітополь.

Продавець, кавказька національність, не ховається від камери й гордо демонструє своє обличчя на фото. У зв'язку з цим будь-який мелітополець, який зважився купити автомобіль, може стати жертвою злочинців.

На вільній території у такого покупця може статися вилучення автомобіля та довгі розгляди з правоохоронними органами. Тому не варто покладатися на порядність продавця та професіоналізм нотаріусів, а самостійно перевіряти машину за доступними базами даних. Це допоможе уникнути неприємностей та зберегти свої гроші та час.

Нагадаємо, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, через брак бійців, окупанти закликають мешканців Мелітополя вступати до лав ПВК "Вагнер". Людям обіцяють 200 тисяч карбованців, якщо вони поїдуть на штурм Бахмута.

Проте мер міста впевнений, що загарбникам не вдасться набрати жодної бригади, адже мелітопольці відмовляються від таких пропозицій ворога.