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В Сети показали, как Ляшко со своим телохранителем поют российские песни

1 ноября 2023 01:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Сети показали, как Ляшко со своим телохранителем поют российские песни
Экснардеп Олег Ляшко
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

По сети ширится видео, на котором экснардеп Олег Ляшко и его охранник Евгений Стипанюк поют российские песни. Последний накануне попал в громкий скандал.

Об этом пишет Новости.LIVE со ссылкой на соцсети.

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Охранник Ляшко попал в скандал

Защитница Украины, снайперша Евгения Эмеральд , более известная как "Жанна д'Арк", сообщила о первом покушении на нее. Она обвиняет военнослужащего Евгения Стипанюка, с которым разводится, а также его компаньонов.

По словам военной, ее бывший муж, военнослужащий Евгений Стипанюк уже более шести лет работает охранником Ляшко.

"Он продолжает им быть, находясь на фронте. В нашей стране возможно все. Ну да, конечно, он зарегистрирован не как охранник, а как военный ВСУ. Он этого не скрывал. Я познакомилась с бывшим нардепом на нашей свадьбе", — отметила Эмеральд. 

Кроме того, она заявила, что Евгений Степанюк постоянно угрожал людям именем экснардепа и его охраной.

Ранее мы рассказывали, что говорит лидер радикалов Олег Ляшко о своих политических амбициях и есть ли у него шанс на предстоящих выборах вернуться в большую политику.

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