У Мережі показали, як Ляшко із своїм охоронцем співають російські пісні

Екснардеп Олег Ляшко

Мережею шириться відео на якому екснардеп Олег Ляшко та його охоронець Євген Стипанюк співають російські пісні. Останній напередодні потрапив у гучний скандал.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

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Охоронець Ляшка потрапив у скандал

Захисниця України, снайперка Євгенія Емеральд, більш відома як "Жанна д’Арк", повідомила про перший замах на неї. Вона звинувачує військовослужбовця Євгена Стипанюка, з яким розлучається, а також його компаньйонів.

За словами військової, її колишній чоловік, військовослужбовець Євген Стипанюк вже понад шість років працює охоронцем Ляшка.

"Він продовжує ним бути, перебуваючи на фронті. У нашій країні можливо все. Ну так, звичайно, він зареєстрований не як охоронець, а як військовий ЗСУ. Він цього не приховував. Я познайомилася з колишнім нардепом на нашому весіллі", — зазначила Емеральд.

Крім вона заявила, що Євген Степанюк постійно погрожував людям ім'ям екснардепа та його охороною.

Раніше ми розповідали, що каже лідер радикалів Олег Ляшко про свої політичні амбіції і чи є в нього шанс на майбутніх виборах повернутися до великої політики.