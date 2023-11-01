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У Мережі показали, як Ляшко із своїм охоронцем співають російські пісні

1 листопада 2023 01:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Мережі показали, як Ляшко із своїм охоронцем співають російські пісні
Екснардеп Олег Ляшко
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Мережею шириться відео на якому екснардеп Олег Ляшко та його охоронець Євген Стипанюк співають російські пісні. Останній напередодні потрапив у гучний скандал.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

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Охоронець Ляшка потрапив у скандал

Захисниця України, снайперка Євгенія Емеральд, більш відома як "Жанна д’Арк", повідомила про перший замах на неї. Вона звинувачує військовослужбовця Євгена Стипанюка, з яким розлучається, а також його компаньйонів. 

За словами військової, її колишній чоловік, військовослужбовець Євген Стипанюк вже понад шість років працює охоронцем Ляшка.

"Він продовжує ним бути, перебуваючи на фронті. У нашій країні можливо все. Ну так, звичайно, він зареєстрований не як охоронець, а як військовий ЗСУ. Він цього не приховував. Я познайомилася з колишнім нардепом на нашому весіллі", — зазначила Емеральд.

Крім вона заявила, що Євген Степанюк постійно погрожував людям ім'ям екснардепа та його охороною.

Раніше ми розповідали, що каже лідер радикалів Олег Ляшко про свої політичні амбіції і чи є в нього шанс на майбутніх виборах повернутися до великої політики.

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