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В рамках "зерновой инициативы" из Украины удалось отправить 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали

18 февраля 2023 17:52
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Украина доставила уже 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали
Несмотря на постоянные атаки рф Украина продолжает поставлять зерно в разные страны мира
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В рамках программы Grain From Ukraine Украина доставила в Эфиопию и Сомали уже 110 тысяч тонн зерна. Каждое из отправленных судов обеспечивает потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек.

Об этом в своем Telegram рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Так, в рамках "зерновой инициативы" Украина уже доставила в Эфиопию и Сомали 110 тысяч тонн зерна.

"Благодаря совместным усилиям Украины, стран-партнеров и WFP удалось реализовать поставки 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали", — написал Зеленский.

Известно, что 15 февраля в Черноморске началась загрузка судна Mv Valsimitis 25 тысяч тонн зерна для Кении. Также принято решение об отправке грузов в Йемен, Судан и Нигерию.

Президент отметил, что каждое судно с зерном, отправленное в рамках Grain from Ukraine, обеспечивает потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек.

Для еще большего усиления "зерновой инициативы" к Группе по предотвращению голода присоединились первые послы — знатоки Африканского континента. Они помогут масштабировать реализацию проекта.

Напомним, представитель Всемирной продовольственной организации Мэтью Голлингворт заявил, что цены на продовольственную пшеницу удается сдержать именно благодаря Украине.

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