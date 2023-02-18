Україна доставила вже 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі

Попри постійні атаки рф Україна продовжує постачати зерно до різних країн світу

У межах програми Grain From Ukraine Україна доставила до Ефіопії та Сомалі вже 110 тисяч тонн зерна. Кожне із відправлених суден забезпечує потребу у продовольстві в середньому для 90 тисяч людей.

Про це у своєму Telegram розповів Президент України Володимир Зеленський.

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Так, у межах "зернової ініціативи" Україна вже доставила до Ефіопії та Сомалі 110 тисяч тонн зерна.

"Завдяки спільним зусиллям України, країн-партнерів та WFP вдалося реалізувати поставки 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі", — написав Зеленський.

Відомо, що 15 лютого у Чорноморську почалась загрузка судна Mv Valsimitis 25 тисячами тонн зерна для Кенії. Також прийнято рішення про відправку вантажів до Ємену, Судану та Нігерії.

Президент зазначив, що кожне судно із зерном, відправлене у межах Grain from Ukraine, забезпечує потребу у продовольстві в середньому для 90 тисяч людей.

Для ще більшого підсилення "зернової ініціативи" до Групи з питань запобігання голоду приєдналися перші амбасадори — знавці Африканського континенту. Вони допомагатимуть масштабувати реалізацію проєкту.

Нагадаємо, представник Всесвітньої продовольчої організації Метью Голлінгворт заявив, що ціни на продовольчу пшеницю вдається стримати саме завдяки Україні.