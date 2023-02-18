Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У межах "зернової ініціативи" з України вдалося відправити 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі arrow

У межах "зернової ініціативи" з України вдалося відправити 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі

18 лютого 2023 17:52
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Україна доставила вже 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі
Попри постійні атаки рф Україна продовжує постачати зерно до різних країн світу
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У межах програми Grain From Ukraine Україна доставила до Ефіопії та Сомалі вже 110 тисяч тонн зерна. Кожне із відправлених суден забезпечує потребу у продовольстві в середньому для 90 тисяч людей. 

Про це у своєму Telegram розповів Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Деталі

Так, у межах "зернової ініціативи" Україна вже доставила до Ефіопії та Сомалі 110 тисяч тонн зерна.

"Завдяки спільним зусиллям України, країн-партнерів та WFP вдалося реалізувати поставки 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі", — написав Зеленський.

Відомо, що 15 лютого у Чорноморську почалась загрузка судна Mv Valsimitis 25 тисячами тонн зерна для Кенії. Також прийнято рішення про відправку вантажів до Ємену, Судану та Нігерії.

Президент зазначив, що кожне судно із зерном, відправлене у межах Grain from Ukraine, забезпечує потребу у продовольстві в середньому для 90 тисяч людей. 

Для ще більшого підсилення "зернової ініціативи" до Групи з питань запобігання голоду приєдналися перші амбасадори — знавці Африканського континенту. Вони допомагатимуть масштабувати реалізацію проєкту.

Нагадаємо, представник Всесвітньої продовольчої організації Метью Голлінгворт заявив, що ціни на продовольчу пшеницю вдається стримати саме завдяки Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:17 Смертельні землетруси у Сирії та Туреччині: кількість загиблих перевищила 46 тисяч

18:16 Українка увійшла до топ-20 на конкурсі Miss Charm-2023

18:10 В Одесі в багажнику власного авто знайшли труп бізнесмена

18:08 Яке свято відзначають 19 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:00 “Сподіваюсь, посіяне на окупованих територіях, збиратимемо під нашим прапором”, — Міністр Агрополітики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:54 "Звернеться до путіна і росіян": у Білому домі зробили анонс щодо виступу Байдена у Польщі

17:53 "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко виходить заміж

Новина з фото

17:40 Порятунок чотирилапого: в Рені витягли собаку

17:37 Китай готує офіційну позицію щодо мирного урегулювання війни в Україні

17:30 Ненсі Пелосі розповіла, як США підтримують Україну на тлі агресії кремля

Новина з відео

15:33 Нічний "відстріл" окупантів: у СБУ показали, як працюють українські снайпери

Ексклюзив

12:35 Ще одне судно вийде у рамках програми Grain from Ukraine з чорноморського порту: зерно піде до Африки

Новина з відео

12:09 Окупанти пошкодили десять багатоповерхівок та поранили двох людей у Хмельницькому

Новина з відео

08:30 Циганков вперше забиває та віддає гольову передачу в чемпіонаті Іспанії

Новина з відео

08:15 Режисер Семен Горов презентував документалку про українських митців під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:33 Зеленський про військову допомогу Україні: знімається табу щодо далекобійних ракет

Новина з відео

20:25 "Не планувала цей реліз": Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

Актуальне по темі

None 18 Лютий 18:17

Смертельні землетруси у Сирії та Туреччині: кількість загиблих перевищила 46 тисяч

None 18 Лютий 18:16

Українка увійшла до топ-20 на конкурсі Miss Charm-2023

None 18 Лютий 18:11

В Одесі в багажнику власного авто знайшли труп бізнесмена

None 18 Лютий 18:08

Яке свято відзначають 19 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB