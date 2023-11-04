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В Николаеве прошел митинг около горсовета против нецелесообразных расходов

4 ноября 2023 13:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Николаеве прошел митинг около горсовета против нецелесообразных расходов
Митинг в Николаеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Николаеве прошла акция возле городского совета против нецелесообразных расходов. Люди кричали лозунг: "Сначала оборона — потом восстановление".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Митинг около горсовета

Неравнодушные люди требуют местные власти прекратить нецелесообразное расходование средств. Николаевцы призывают направлять деньги на ВСУ.

Активисты прошли по главной улице города. После этого они оклеили ими двери горсовета. В акции приняли участие около тысячи митингующих.

Напомним, под Киевской городской государственной администрацией в очередной раз собрались митингующие. Они требуют тратить средства в первую очередь на помощь Вооруженным силам Украины, а не заниматься благоустройством города.

Также мы писали, что во Львове прошел митинг "Сначала дроны — потом стадионы". Более 300 пикетирующих прошли по центру города к областной военной администрации, где требовали отставки начальника ОВА Максима Козицкого.

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