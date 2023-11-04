У Миколаєві пройшов мітинг біля міськради проти недоцільних витрат
У Миколаєві пройшла акція біля міської ради проти недоцільних витрат. Люди кричали лозунг: "Спочатку оборона — потім відбудова".
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Мітинг біля міськради
Небайдужі люди вимагають місцеву владу припинити недоцільно витрачати кошти. Миколаївці закликають спрямовувати гроші на ЗСУ.
Активісти пройшли головною вулицею міста. Після цього вони обклеїли ними двері міськради. В акції взяли участь близько тисячі мітингарів.
Нагадаємо, під Київською міською державною адміністрацією вчергове зібралися мітингарі. Вони вже вкотре вимагають витрачати кошти в першу чергу на допомогу Збройним силам України, а не займатися благоустроєм міста.
Також ми писали, що у Львові відбувся мітинг "Спочатку дрони — потім стадіони". Понад 300 пікетувальників пройшли по центру міста до обласної військової адміністрації, де вимагали відставки начальника ОВА Максима Козицького.
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