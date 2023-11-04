У Миколаєві пройшов мітинг біля міськради проти недоцільних витрат

Мітинг у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

У Миколаєві пройшла акція біля міської ради проти недоцільних витрат. Люди кричали лозунг: "Спочатку оборона — потім відбудова".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Мітинг біля міськради

Небайдужі люди вимагають місцеву владу припинити недоцільно витрачати кошти. Миколаївці закликають спрямовувати гроші на ЗСУ.

Активісти пройшли головною вулицею міста. Після цього вони обклеїли ними двері міськради. В акції взяли участь близько тисячі мітингарів.

Нагадаємо, під Київською міською державною адміністрацією вчергове зібралися мітингарі. Вони вже вкотре вимагають витрачати кошти в першу чергу на допомогу Збройним силам України, а не займатися благоустроєм міста.

Також ми писали, що у Львові відбувся мітинг "Спочатку дрони — потім стадіони". Понад 300 пікетувальників пройшли по центру міста до обласної військової адміністрації, де вимагали відставки начальника ОВА Максима Козицького.