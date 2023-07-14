В Минэнерго рассказали, удастся ли пройти отопительный сезон без повышения тарифов

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Википедия

В Минэнерго готовятся к сложному отопительному сезону. Однако даже при этом поднимать стоимость тарифов на электроэнергию не собираются.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

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По словам Галущенко, правительство не планирует в очередной раз увеличивать тарифы. Надеются, что с действующим тарифом Украина пройдет весь предстоящий отопительный сезон.

"Те деньги, которые люди платят, дают возможность максимально ускорить все ремонтные кампании. Это вынужденный шаг и, безусловно, мы считали насколько тот минимальный объем, который возможен, чтобы поддержать и удержать нашу систему. Даже сегодняшнее поднятие, надо понимать, не соответствует рыночной цене. И это все равно государство датирует эту цену за счет государственных генераций", — сказал Галущенко.

Напомним, ранее мы писали, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена ввести новые тарифы на электрическую энергию для украинского бизнеса. Предельные цены (прайс-кепы) уже утверждены, однако государственный регулятор может вообще отказаться от них.

Добавим, до зимы еще несколько месяцев, а в Минэнерго уже сообщили, что она будет не менее сложной, чем предыдущая. А все потому, что энергетические объекты Украины остаются приоритетными целями для российских ракетных ударов. Между тем в Одесской области уже готовят жизненно важные объекты к автономной работе во время возможных блекаутов. Для этого предприятия критической инфраструктуры оснащают дизель-генераторами. В случае необходимости они должны обеспечить бесперебойную работу котельных и водонасосных станций.