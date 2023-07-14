У Міненерго розповіли, чи вдасться пройти опалювальний сезон без підвищення тарифів

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Вікіпедія

У Міненерго готуються до складного опалювального сезону. Однак навіть при цьому підіймати вартість тарифів на електроенергію не збираються.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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За словами Галущенка, уряд не планує вчергове збільшувати тарифи. Сподіваються, що з чинним тарифом Україна пройде весь майбутній опалювальний сезон.

"Ті гроші, які люди сплачують, дають можливість максимально пришвидшити всі ремонтні кампанії. Це вимушений крок, і, безумовно, ми рахували, наскільки той мінімальний обсяг, який є можливим, щоб підтримати і утримати нашу систему. Навіть сьогоднішнє підняття, треба розуміти, не відповідає ринковій ціні. І все одно держава датує цю ціну за рахунок державних генерацій", — сказав Галущенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має намір запровадити нові тарифи на електричну енергію для українського бізнесу. Граничні ціни ("прайс-кепи") вже затверджені, проте державний регулятор може взагалі відмовитися від них.

Додамо, до зими ще декілька місяців, а в Міненерго вже повідомили, що вона буде не менш складною за попередню. А все тому, що енергетичні об’єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів. Тим часом в Одеській області вже готують життєво важливі об’єкти до автономної роботи під час можливих блекаутів. Для цього підприємства критичної інфраструктури оснащують дизель-генераторами. У разі необхідності вони мають забезпечити безперебійну роботу котелень та водонасосних станцій.