Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Міненерго розповіли, чи вдасться пройти опалювальний сезон без підвищення тарифів arrow

У Міненерго розповіли, чи вдасться пройти опалювальний сезон без підвищення тарифів

14 липня 2023 19:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Міненерго розповіли, чи вдасться пройти опалювальний сезон без підвищення тарифів
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Вікіпедія
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Міненерго готуються до складного опалювального сезону. Однак навіть при цьому підіймати вартість тарифів на електроенергію не збираються.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Підвищувати ціни на електроенергію не планують

За словами Галущенка, уряд не планує вчергове збільшувати тарифи. Сподіваються, що з чинним тарифом Україна пройде весь майбутній опалювальний сезон.

"Ті гроші, які люди сплачують, дають можливість максимально пришвидшити всі ремонтні кампанії. Це вимушений крок, і, безумовно, ми рахували, наскільки той мінімальний обсяг, який є можливим, щоб підтримати і утримати нашу систему. Навіть сьогоднішнє підняття, треба розуміти, не відповідає ринковій ціні. І все одно держава датує цю ціну за рахунок державних генерацій", — сказав Галущенко.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має намір запровадити нові тарифи на електричну енергію для українського бізнесу. Граничні ціни ("прайс-кепи") вже затверджені, проте державний регулятор може взагалі відмовитися від них.

Додамо, до зими ще декілька місяців, а в Міненерго вже повідомили, що вона буде не менш складною за попередню. А все тому, що енергетичні об’єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів. Тим часом в Одеській області вже готують життєво важливі об’єкти до автономної роботи під час можливих блекаутів. Для цього підприємства критичної інфраструктури оснащують дизель-генераторами. У разі необхідності вони мають забезпечити безперебійну роботу котелень та водонасосних станцій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз