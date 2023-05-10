В Минэнерго рассказали, сколько областей остались без света из-за обстрелов россиян

Украинские энергетики ремонтируют энергетическую инфраструктуру. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты обстреляли здание Харьковоблэнерго. Поэтому без света остались шесть областей.

Об этом сообщили в Минэнерго.

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"Враг продолжает уничтожать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий АО "Харьковоблэнерго" в области. Погибших и пострадавших среди персонала нет. Спасатели и представители предприятия ведут обследование, чтобы определить объем повреждений", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В то же время энергетики, несмотря на сложную ситуацию в безопасности, продолжают работы по возобновлению энергоснабжения. В сутки в Украине удалось вернуть свет для 8 тысяч потребителей. Большинство из них — это абоненты в Запорожской и Донецкой областях.

Энергетическая система работает стабильно, без ограничений мощности.

Напомним, в конце апреля украинцев предупредили о возможных проблемах с электричеством летом из-за серьезных повреждений электростанций в результате вражеских обстрелов. Специалисты не исключают угрозы дефицита мощности.