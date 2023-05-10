Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Минэнерго рассказали, сколько областей остались без света из-за обстрелов россиян arrow

В Минэнерго рассказали, сколько областей остались без света из-за обстрелов россиян

10 мая 2023 11:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минэнерго рассказали, сколько областей остались без света из-за обстрелов россиян
Украинские энергетики ремонтируют энергетическую инфраструктуру. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты обстреляли здание Харьковоблэнерго. Поэтому без света остались шесть областей.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Читайте также:

Какие области без света из-за атак россиян

"Враг продолжает уничтожать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий АО "Харьковоблэнерго" в области. Погибших и пострадавших среди персонала нет. Спасатели и представители предприятия ведут обследование, чтобы определить объем повреждений", говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В то же время энергетики, несмотря на сложную ситуацию в безопасности, продолжают работы по возобновлению энергоснабжения. В сутки в Украине удалось вернуть свет для 8 тысяч потребителей. Большинство из них — это абоненты в Запорожской и Донецкой областях.

Энергетическая система работает стабильно, без ограничений мощности.

Напомним, в конце апреля украинцев предупредили о возможных проблемах с электричеством летом из-за серьезных повреждений электростанций в результате вражеских обстрелов. Специалисты не исключают угрозы дефицита мощности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас