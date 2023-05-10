У Міненерго розповіли, скільки областей залишились без світла через обстріли росіян
Російські окупанти обстріляли будівлю Харківобленерго. Через це без світла залишились шість областей.
Про це повідомили в Міненерго.
Які області без світла через атаки росіян
"Ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ "Харківобленерго" в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень", — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Водночас енергетики, попри складну безпекову ситуацію, продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тисяч споживачів. Більшість із них — це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.
Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.
Нагадаємо, наприкінці квітня українців попередили про можливі проблеми з електрикою влітку через серйозні пошкодження електростанцій внаслідок ворожих обстрілів. Фахівці не виключають загрози дефіциту потужності.