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У Міненерго розповіли, скільки областей залишились без світла через обстріли росіян

10 травня 2023 11:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Міненерго розповіли, скільки областей залишились без світла через обстріли росіян
Українські енергетики ремонтують енергетичну інфраструктуру. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти обстріляли будівлю Харківобленерго. Через це без світла залишились шість областей.

Про це повідомили в Міненерго.

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"Ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ "Харківобленерго" в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві зазначили, що без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас енергетики, попри складну безпекову ситуацію, продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тисяч споживачів. Більшість із них — це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях. 

Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.

Нагадаємо, наприкінці квітня українців попередили про можливі проблеми з електрикою влітку через серйозні пошкодження електростанцій внаслідок ворожих обстрілів. Фахівці не виключають загрози дефіциту потужності.

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