В Мининфраструктуре подтвердили смерть водителя грузовика на границе с Польшей

Грузовик во время ожидания пересечения границы. Иллюстративное фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач подтвердил информацию о смерти украинского водителя грузовика на границе с Польшей. Мужчина ожидал пересечения границы на пункте пропуска "Дорогуск — Ягодин".

Об этом сообщает Сергей Деркач.

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Вчера вечером в СМИ появилась информация о том, что в грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" умер украинский 54-летний водитель, ожидавший пересечения границы с Польшей. Представитель Мининфраструктуры предоставил официальное подтверждение печальной вести.

Сергей Деркач призвал граждан использовать официальную информацию, чтобы "избежать манипуляций и обострения ситуации вокруг блокировки границы"

Стало известно, что 54-летний мужчина приехал на стоянку для грузовиков и остался ожидать там пересечения границы.

"Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако пока нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам. Совместно с консульством мы держим эту ситуацию на контроле", — отметил Деркач.

Подтверждение министра. Фото: скриншот поста Сергея Деркача

Напомним, коллеги водителя считают, что он умер из-за протеста граждан Польши. Тело умершего забрали медики. Украинские водители провели коллегу сигналами клаксонов. Известно, что умерший был водителем машины MAN с номером АС 1034 НС. Автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо в Луцке.