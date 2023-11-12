У Мінінфраструктури підтвердили смерть водія вантажівки на кордоні з Польщею

Вантажівка під час очікування перетину кордону. Ілюстративне фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач підтвердив інформацію про смерть українського водія вантажівки на кордоні з Польщею. Чоловік очікував на перетин кордону на пункті пропуску "Дорогуськ — Ягодин".

Про це повідомляє Сергій Деркач.

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Вчора ввечері у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у вантажівці перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин" помер український 54-річний водій, який очікував на перетин кордону з Польщею. Представник Мінінфраструктури надав офіційне підтвердження сумній звістці.

Сергій Деркач закликав громадян використовувати офіційну інформацію, щоб "уникнути маніпуляцій та загострення ситуації навколо блокування кордону"

Стало відомо, що 54-річний чоловік приїхав на стоянку для вантажівок та залишився очікувати там на перетин кордону.

"Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей, проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини. Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі", — зазначив Деркач.

Підтвердження міністра. Фото: скриншот допису Сергія Деркача

Нагадаємо, колеги водія вважають, що він помер через протест громадян Польщі. Тіло померлого забрали медики. Українські водії провели колегу сигналами клаксонів. Відомо, що померлий був водієм машини MAN з номером АС 1034 НС. Автомобіль зареєстрований на юридичну особу в Луцьку.