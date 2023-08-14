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В Минкульте заявили, что не против выделения бюджетных средств на сериалы

14 августа 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минкульте заявили, что не против выделения бюджетных средств на сериалы
Временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Фото: "Вечерний Киев"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что не против выделения бюджетных средств на сериалы, если это психологическая разгрузка.

Об этом Ростислав Карандеев сказал во время общения с журналистами.

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Карандеев подчеркнул, что жанр должен быть серьезным, а не легким.

"Через кинематограф, через правильно поданный сюжет, через правильно поданную психологическую драму, можно у человека сформировать именно то, правильное отношение к тем событиям, которые на фронте, и переосмыслить даже свою деятельность на мирной территории", — считает он.

Напомним, шоумен Юрий Горбунов прокомментировал скандал вокруг сериала "ПГТ Ингулец". На создание проекта студия ведущего и продюсера Юрия Горбунова получила из госбюджета 33 миллиона гривен.

Также мы писали, что Юрий Горбунов сделал громкое заявление по поводу скандала вокруг его сериала. Он отказался от госфинансирования.

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