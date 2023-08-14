У Мінкульті заявили, що не проти виділення бюджетних коштів на серіали

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Фото: "Вечірній Київ"

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що не проти виділення бюджетних коштів на серіали, якщо це психологічне розвантаження.

Про це Ростислав Карандєєв сказав під час спілкування з журналістами.

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Карандєєв наголосив, що жанр повинен бути серйозним, а не легким.

"Через кінематограф, через правильно поданий сюжет, через правильно подану психологічну драму, можна у людини сформувати саме те, правильне ставлення до тих подій, які на фронті, і переосмислити навіть свою діяльність на мирній території", — вважає він.

Нагадаємо, шоумен Юрій Горбунов прокоментував скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець". На створення проєкту студія ведучого та продюсера Юрія Горбунова отримала з держбюджету 33 мільйони гривень.

Також ми писали, що Юрій Горбунов зробив гучну заяву щодо скандалу навколо його серіалу. Він відмовився від держфінансування.