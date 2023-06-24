Переворот в РФ: в Минобороны Украины иронически прокомментировали

Министерство обороны Украины. Фото: google

В Министерстве обороны Украины иронически прокомментировали военный переворот в России. Там сказали, что противостоять Пригожину было бы безопаснее, чем украинской армии.

Соответствующее заявление обнародовало Минобороны в Twitter.

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"В Министерстве обороны Украины удивляются, почему российские солдаты до сих пор сидят в грязных окопах, а не бегут на помощь своим товарищам с обеих сторон конфликта. Это было бы гораздо безопаснее, чем противостоять украинской армии", — говорится в сообщении.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, что на фоне военного переворота в МИД России предупредили страны Запада. Там предостерегли не использовать эту ситуацию для достижения "русофобных целей".

Добавим, что лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам. Она призвала белорусов не упустить возможность спасения своей страны и воспользоваться переворотом в РФ. Обращение она записала на белорусском языке.