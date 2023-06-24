Переворот у РФ: у Міноборони України іронічно прокоментували

Міністерство оборони України. Фото: google

У Міністерстві оборони України іронічно прокоментували військовий переворот у Росії. Там сказали, що протистояти Пригожину було б безпечніше, ніж українській армії.

Відповідну заяву оприлюднило Міноборони у Twitter.

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"У Міністерстві оборони України дивуються, чому російські солдати досі сидять у брудних окопах, а не біжать на допомогу своїм товаришам з обох сторін конфлікту. Це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на тлі військового перевороту у МЗС Росії зробили попередження країнам Заходу. Там застерегли не використовувати цю ситуацію для досягнення "русофобних цілей".

Додамо, що лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до білорусів. Вона закликала білорусів не прогавити можливість на порятунок своєї країни та скористатись переворотом у РФ. Звернення вона записала білоруською мовою.