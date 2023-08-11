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В Минобороны прокомментировали закупку некачественной формы для ВСУ

11 августа 2023 21:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны прокомментировали закупку некачественной формы для ВСУ
Министр обороны Алексей Резников. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Минобороны отреагировали на закупку формы для подразделения ТрО ВСУ, в отношении которой проводится расследование. Там заявили, что министерство не осуществляло ее.

Об этом сообщает Минобороны.

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Реакция Минобороны

По материалам следствия, в прошлом году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры по поставке форменной одежды для военнослужащих.

В Минобороны подчеркнули, что не привлекались к данному процессу закупки.

"Со своей стороны подчеркиваем, что в ведомстве исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Минобороны во всех случаях антикоррупционных действий правоохранительных органов обеспечивает всестороннее содействие досудебному расследованию и проводит соответствующие внутренние проверки", — говорится в сообщении.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Разговор директора ООО с доверенными лицами

В сеть попал разговор директора ООО с доверенными лицами по поводу ненадлежащего качества поставленной одежды в воинскую часть.

Напомним, Киевская городская прокуратура сообщила директору одной из частных фирм о подозрении. Фигурант дела обвиняется в поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн.

Также мы писали, что Офис Генерального прокурора задержал начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ из-за взяток. Чиновника подозревают в том, что он за деньги помогал мужчинам уехать за границу.

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