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У Міноборони прокоментували закупівлю неякісної форми для ЗСУ

11 серпня 2023 21:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони прокоментували закупівлю неякісної форми для ЗСУ
Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міноборони відреагували на закупівлю форми для підрозділу ТрО ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування. Там заявили, що міністерство не здійснювало її.

Про це повідомляє Міноборони.

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Реакція Міноборони

За матеріалами слідства, минулого року між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців. 

У Міноборони наголосили, що не залучалися до цього процесу закупівлі.

"Зі свого боку наголошуємо, що у відомстві сповідується нульова толерантність до корупції. Міноборони у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечує всебічне сприяння досудовому розслідуванню та проводить відповідні внутрішні перевірки", — йдеться у повідомленні.

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Допис Міноборони. Фото: скриншот

Розмова директора ТОВ з довіреними особами

У мережу потрапила розмова директора ТОВ з довіреними особами щодо неналежної якості поставленого одягу до військової частини.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила директору однієї з приватних фірм про підозру. Фігурант справи обвинувачується у поставці неякісного форменного одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн.

Також ми писали, що Офіс Генерального прокурора затримав начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ через хабарі. Чиновника підозрюють у тому, що він за кошти допомагав чоловікам виїхати за кордон.

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