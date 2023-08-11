У Міноборони прокоментували закупівлю неякісної форми для ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: google.com

У Міноборони відреагували на закупівлю форми для підрозділу ТрО ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування. Там заявили, що міністерство не здійснювало її.

Про це повідомляє Міноборони.

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Реакція Міноборони

За матеріалами слідства, минулого року між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців.

У Міноборони наголосили, що не залучалися до цього процесу закупівлі.

"Зі свого боку наголошуємо, що у відомстві сповідується нульова толерантність до корупції. Міноборони у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечує всебічне сприяння досудовому розслідуванню та проводить відповідні внутрішні перевірки", — йдеться у повідомленні.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Розмова директора ТОВ з довіреними особами

У мережу потрапила розмова директора ТОВ з довіреними особами щодо неналежної якості поставленого одягу до військової частини.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила директору однієї з приватних фірм про підозру. Фігурант справи обвинувачується у поставці неякісного форменного одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн.

Також ми писали, що Офіс Генерального прокурора затримав начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ через хабарі. Чиновника підозрюють у тому, що він за кошти допомагав чоловікам виїхати за кордон.