У Міноборони прокоментували закупівлю неякісної форми для ЗСУ
У Міноборони відреагували на закупівлю форми для підрозділу ТрО ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування. Там заявили, що міністерство не здійснювало її.
Про це повідомляє Міноборони.
Реакція Міноборони
За матеріалами слідства, минулого року між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців.
У Міноборони наголосили, що не залучалися до цього процесу закупівлі.
"Зі свого боку наголошуємо, що у відомстві сповідується нульова толерантність до корупції. Міноборони у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечує всебічне сприяння досудовому розслідуванню та проводить відповідні внутрішні перевірки", — йдеться у повідомленні.
Розмова директора ТОВ з довіреними особами
У мережу потрапила розмова директора ТОВ з довіреними особами щодо неналежної якості поставленого одягу до військової частини.
Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила директору однієї з приватних фірм про підозру. Фігурант справи обвинувачується у поставці неякісного форменного одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн.
Також ми писали, що Офіс Генерального прокурора затримав начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ через хабарі. Чиновника підозрюють у тому, що він за кошти допомагав чоловікам виїхати за кордон.