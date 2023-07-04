В Минобороны рассказали о тактике HIMARS и показали ее в работе

Работа американских реактивных систем HIMARS. Фото: google

По случаю Дня независимости США в Минобороны поблагодарили страну за "неизменную поддержку". Также рассказали о тактике американских реактивных систем HIMARS и показали их в работе.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Что такое HIMARS и как они работают

"Одно из самых мощных проявлений поддержки является M142 HIMARS — реактивная система залпового огня американского производства. Разработана в конце 90-х как облегченная колесная версия М270. В своем арсенале HIMARS имеет немалое количество различных боеприпасов: от обычных неуправляемых, до высокоточных баллистических ракет", — говорит Маляр.

Впервые США передали Украине HIMARS в июне 2022 года. По словам Маляр, появление такого вооружения стало "неприятной неожиданностью для российских военных".

"Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы. Испугавшись и почувствовав первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS'ы. Но так до сих пор никого и не поймали", — отмечает Анна Маляр.

Известны случаи применения HIMARS

Как сообщает заместитель, благодаря HIMARS Силы Обороны Украины нанесли такие важные удары:

Высокоточный удар по зданию ПТУ в городе Макеевка, когда по разным данным погибли от полусотни до 600 мобилизованных россиян. Это произошло 1 января 2023 года.

Удар по базе оккупантов в селе Правые Саги, близ Олешек.

Также работу HIMARS показали в Сухопутных войсках Украины. Работает 43 Отдельная Артиллерийская Бригада имени гетмана Тараса Трясило.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько стоит один выстрел из HIMARS. Общая стоимость одной системы HIMARS за время российско-украинской войны выросла до 4 млн. долларов США. Один выстрел из шести ракет стоит около 900 тысяч долларов.