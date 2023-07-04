У Міноборони розповіли про тактику HIMARS та показали їх у роботі

Робота американських реактивних систем HIMARS. Фото: google

З нагоди Дня незалежності США у Міноборони подякували країні за "незмінну підтримку". А також розповіли про тактику американських реактивних систем HIMARS та показали їх у роботі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Один з найпотужніших проявів підтримки є M142 HIMARS — реактивна система залпового вогню американського виробництва. Розроблена в кінці 90-х як полегшена колісна версія М270. В своєму арсеналі HIMARS має чималу кількість різних боєприпасів: від звичайних некерованих, до високоточних балістичних ракет з GPS навігацією", — каже Маляр.

Вперше США передали HIMARS Україні у червні 2022 року. За словами Маляр, поява такого озброєння стало "неприємною несподіванкою для російських військових".

"Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи. Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS'и. Але так до сих пір нікого й не впіймали", — зазначає Ганна Маляр.

Відомі випадки застосування HIMARS

Як повідомляє заступниця, завдяки HIMARS Сили Оборони України здійснили такі важливі удари:

Високоточний удар по будівлі ПТУ у місті Макіївка, коли за різними даними загинули від півсотні до 600 мобілізованих росіян. Це сталося 1 січня 2023 року.

Удар по базі окупантів в селі Праві Саги, поблизу Олешок.

Також роботу HIMARS показали у Сухопутних військах України. Працює 43-тя Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки коштує один постріл ыз HIMARS. Загальна вартість однієї системи HIMARS за час російсько-української війни зросла до 4 млн доларів США. Один постріл із шести ракет коштує близько 900 тисяч доларів.