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В Минобразования рассказали, будут ли сокращать количество предметов в школах

26 апреля 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Минобразования рассказали, будут ли сокращать количество предметов в школах
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. Фото: Media Center Ukraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине продолжаются обсуждения по поводу возможных изменений в школьной программе, но заместитель Министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что никаких сокращений предметов не будет, включая естественно-научные дисциплины, такие как химия, физика и биология. Вместо этого, обсуждается оптимизация нагрузки на учащихся и концептуальные вопросы.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

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Витренко также подчеркнул, что реформа Новой украинской школы не находится под угрозой и продолжается в соответствии с Планом действий правительства. Он отметил необходимость улучшения качества украинского национального образования, что было поставлено перед ними президентом.

"Мы не будем выбрасывать ни химию, ни физику, ни биологию. То есть естественным наукам, наукам, которые основывают способность человека приобретать новые знания, умения и навыки, ничего не угрожает. Данное обсуждение сейчас начинается, оно концептуально", — сказал он. 

Недавно состоялось совещание по управлению и департаментам образования и науки всех областных военных администраций, на котором была обсуждена продолжающаяся реформа Новой украинской школы. Министр образования подчеркнул важность продолжения этой реформы и ее соответствия задачам правительства.

"Министр образования отметил необходимость продолжения реформы Новой украинской школы. То есть мы действуем в соответствии с Планом действий правительства", — уточнил Витренко.

В целом, ситуация в образовательной сфере Украины остается неизменной и не предполагает каких-либо серьезных изменений в школьной программе в ближайшее время. Однако, ведется работа над оптимизацией нагрузки на учащихся и улучшением качества образования в стране.

Напомним, что министр образования и науки Оксен Лисовой сказал, что вопрос о повышении зарплат учителей требует учета различных критериев, включая уровень их квалификации. 

 

 

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