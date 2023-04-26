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У Міносвіти розповіли, чи будуть скорочувати кількість предметів у школах

26 квітня 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Міносвіти розповіли, чи будуть скорочувати кількість предметів у школах
Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко. Фото: Media Center Ukraine
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні продовжуються обговорення з приводу можливих змін у шкільній програмі, але заступник Міністра освіти й науки Андрій Вітренко заявив, що жодних скорочень предметів не буде, включаючи природничо-наукові дисципліни, такі як хімія, фізика та біологія. Натомість обговорюється оптимізація навантаження на учнів та концептуальні питання.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко.

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Вітренко також підкреслив, що реформа Нової української школи не перебуває під загрозою і продовжується відповідно до Плану дій уряду. Він наголосив на необхідності покращення якості української національної освіти, що було поставлено перед ними президентом.

"Ми не викидатимемо ні хімію, ні фізику, ні біологію. Тобто природничим наукам, наукам, які засновують здатність людини набувати нових знань, умінь і навичок, нічого не загрожує. Дане обговорення зараз починається, воно концептуальне", — сказав він.

Нещодавно відбулася нарада з управління та департаментів освіти та науки всіх обласних військових адміністрацій, на якій було обговорено реформу Нової української школи. Міністр освіти наголосив на важливості продовження цієї реформи та її відповідності завданням уряду.

"Міністр освіти наголосив на необхідності продовження реформи Нової української школи. Тобто ми діємо відповідно до Плану дій уряду", — уточнив Вітренко.

Загалом ситуація в освітній сфері України залишається незмінною і не передбачає жодних серйозних змін у шкільній програмі найближчим часом. Однак, ведеться робота над оптимізацією навантаження на учнів та покращенням якості освіти в країні.

Нагадаємо, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий сказав, що питання про підвищення зарплат вчителів вимагає врахування різних критеріїв, включаючи рівень їхньої кваліфікації.

 

 

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